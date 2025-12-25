В Петербурге директора Кембриджской школы обвинили в пропаганде ЛГБТ*

25 декабря 2025, 17:20

Фото: iStock/hxdbzxy

В Санкт-Петербурге в отношении директора Кембриджской международной школы Рима Хазибекова составили административный протокол о пропаганде ЛГБТ*. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на материалы дела.