В Петербурге директора Кембриджской школы обвинили в пропаганде ЛГБТ*
В Санкт-Петербурге в отношении директора Кембриджской международной школы Рима Хазибекова составили административный протокол о пропаганде ЛГБТ*. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на материалы дела.
Хазибекова привлекают к ответственности по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и отказа от деторождения путем распространения информации. При этом в документах не уточняется, какие именно действия послужили основанием для составления протокола.
Сам Хазибеков пояснил журналистам, что поводом стал пост в социальных сетях, опубликованный после его участия в конференции в Финляндии в 2018 году. По его словам, запись не содержала призывов или материалов, связанных с пропагандой ЛГБТ*, а обвинения он считает необоснованными.
Директор школы заявил, что намерен отстаивать свою позицию в суде. Рассмотрение дела назначено на 25 января.
