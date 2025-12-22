Достижения.рф

В отношении «Читай-города» составили протокол за пропаганду ЛГБТ*

Фото: iStock/Gaika102

В Забайкальском крае прокуратура составила протокол в отношении книжного магазина «Читай-город» за пропаганду ЛГБТ* из-за книг, содержащих подобную информацию.



По данным «Постньюс», в магазинах торговой сети продавали книги и другую печатную продукцию, где содержалась информация о движении, запрещенном на территории нашей страны.

«Среди материалов фигурируют книги Фредрика Бакмана, Джона Бойна и Урсулы Ле Гуин. Максимальный штраф для юридических лиц за подобное нарушение доходит до 1 млн рублей», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что троих подозреваемых в организации вечеринок в Ульяновске, на которых происходила пропаганда ЛГБТ*, поместили под домашний арест по решению суда.

