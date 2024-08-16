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В Петербурге два ребенка попали в реанимацию, отравившись таблетками

16 августа 2024, 13:01
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге двое маленьких детей попали в реанимацию, отравившись таблетками. Об этом сообщает «Фонтанка».
Уточняется, что мальчик находился вместе с родителями в гостях. По предварительным данным, из-за недосмотра взрослых он проглотил таблетку от тараканов. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу имени Филатова.

В этот же день в медучреждение поступила четырехлетняя девочка, которая съела блистер таблеток, понижающих давление. Отмечается, что препарат принадлежал ее бабушке.



На данный момент девочка находится в реанимации. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

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Появились подробности о состоянии пилотов упавшего под Иркутском Ту-22М3
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#санкт-петербург
Появились подробности о состоянии пилотов упавшего под Иркутском Ту-22М3
SHOT: экипаж упавшего самолета Ту-22М3 находится в состоянии средней тяжести
16 августа 2024, 12:41

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Экипаж бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Иркутской области, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Согласно данным источника, медики диагностировали у одного из членов экипажа черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом копчика. У второго пилота — перелом грудины. У третьего летчика сломана нога.

В настоящее время все выжившие члены экипажа находятся в областной больнице.

Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 15 августа. В Минобороны сообщили, что все четверо пилотов успешно катапультировались. Воздушное судно совершало плановый полет и упало в безлюдной местности, пострадавших и разрушений на земле нет.

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#иркутская область
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Подполковник Фролов не признает вину и просится обратно на СВО
Подполковник Фролов не признает вину в мошенничестве по делу комбрига ВДВ
16 августа 2024, 12:20

Фото: Минобороны РФ

Подполковник Константин Фролов не признал вину в особо крупном мошенничестве. Бывший подчиненный командира бригады ВДВ полковника Артема Городилова просится обратно на СВО. Ранее военный суд продлил арест Фролова и Городилова до 19 ноября.
«Я бы предпочел продолжать службу в зоне СВО, где, по моему мнению, мог бы принести больше пользы», – заявил Фролов после продления ареста.
Непосредственно полковника Городилова арестовали в начале июля в Рязани и доставили в Москву, где гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО. Фролова задержали в Санкт-Петербурге в конце июня.

Судебные заседания по делу проходят в закрытом режиме. Офицерам вменяют мошенничество группой лиц в особо крупном размере – часть 4 статьи 159 УК. Военные не признают вину.

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#мошенничество
#сизо
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Возбуждала игрушками: школьница организовала вписку с группой парней и обвинила их в изнасиловании
16 августа 2024, 12:16

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

16-летняя школьница из Санкт-Петербурга решила устроить вечеринку у себя дома. На так называемую вписку она пригласила шестерых парней, пообещав им элитный алкоголь и игры для взрослых. Чем закончилась встреча «золотой молодежи» и что происходило в квартире на самом деле расскажет редакция «Радио 1».

Пригласила малознакомых парней


На вечеринку 16-летняя Анна пригласила не только знакомых парней, но и их приятелей, которых прежде даже не видела. По словам подруги школьницы, она сразу объявила ребятам, что на вписке их ждет алкоголь, танцовщицы и взрослые игры.
Среди приглашенных была одноклассница Анны, которая позже поделилась с журналистами деталями того вечера.

Девушка рассказала, что танцовщица на вечеринке действительно была, однако она не раздевалась. Анна все свое внимание уделяла одному из парней – Антону. Они целовались, обнималась, а потом уединились в комнате. Через некоторое время к паре зашел сначала один приглашенный гость, а затем несколько других. По словам подруги, Анна вела себя спокойно, не было похоже, что кто-то ее обидел.

Заявление об изнасиловании


На следующий день в полицию обратилась мать Анны с заявлением об изнасиловании дочери. Она утверждала, что трое малознакомых парней в возрасте от 17 до 19 лет против воли школьницы вступили с ней в половую связь. Правоохранители провели осмотр места происшествия в квартире, где проходила вечеринка, и изъяли нижнее белье девочки с биологическими следами.

Вскоре все участники вписки были задержаны и допрошены. Информация об инциденте дошла до главы СКР Александра Бастрыкина. В настоящее время дело находится на особом контроле у правоохранительных органов, при этом мера пресечения молодым людям избрана не была.


Фото: iStock/HappyNati

Что происходило на вечеринке в Санкт-Петербурге


Друг Анны Антон рассказал правоохранителям, что никаких насильственных действий в отношении девочки совершено не было и все происходило по обоюдному согласию.

«Есть видео-подтверждение, как она нас возбуждала интимными игрушками, целовала на видео, при свидетелях звала в комнату уединиться. Также перед тусовкой в переписке обозначила, что там будут игры 18 и что надо позвать мальчиков. После нашей связи она нас поблагодарила за вечер и подарила алкоголь», — поделился подробностями вечеринки молодой человек.

По его словам, секс у Анны был лишь с ним и еще одним парнем. Остальные либо просто наблюдали за процессом, либо отсутствовали в комнате вообще. Другие участники вечеринки подтвердили слова Антона и заявили, что мать Анны агрессивно себя ведет, угрожает связями с высокими чиновниками и грозится «посадить в тюрьму» всех участников вписки.

Правоохранители продолжают выяснять, было ли совершено изнасилование на самом деле.

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#санкт-петербург
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Таксист-мигрант пытался склонить к сексу мать бойца СВО в Благовещенске
16 августа 2024, 12:08

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Мигрант попытался склонить к сексу мать бойца СВО в городе Благовещенске Амурской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Отмечается, что женщина возвращалась домой на такси. По приезду на указанный ею адрес водитель не разблокировал двери и обратился к пассажирке с рядом предложений интимного характера. В итоге матери бойца СВО чудом удалось выбраться из машины.

После произошедшего она позвонила сыну, находящемуся в зоне СВО и рассказала о случившемся. Мужчина, в свою очередь, попросил активистов помочь матери. Представители «Русской общины» связались с мигрантом, который попросил прощения за сво поступок и пообещал не допускать подобного в будущем.

Несмотря на такой исход, женщина всё же написала заявление в полицию.

Напомним, что в апреля этого года мигрантам в регионе запрещено работать в сфере пассажирских перевозок.

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#такси
#мигрант
#россия
#секс
#скорая женщина
#заявление
#полиция
#сво
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МВД планирует возбудить дело на итальянок, сделавших репортаж в Курской области
16 августа 2024, 11:44

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

МВД России собирается возбудить уголовное дело в отношении итальянских журналистов, подготовивших репортаж из Курской области на фоне атаки ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что речь идёт о журналистках Стефании Баттистини и Симоне Траини, которые посетили обстрелянный город Суджа.

В эфире итальянского телеканала TG1 вышел их репортаж, на котором журналистки показали подбитую технику у российской границы, а также пообщались с местными жителями.

По данным источника из российского ведомства, в отношении иностранных гражданок могут возбудить дело по статье Уголовного кодекса России о незаконном пересечении государственной границы.

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#мвд
#уголовное дело
#журналисты
#италия
#курская область
#всу
#атака
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Пенсионера затянуло в затвор водохранилища в Башкирии, тело ищут водолазы
«112»: пенсионера утащило в затвор Нугушского водохранилища в Башкирии
16 августа 2024, 11:06

Фото: iStock/nkurtzman

Пенсионера затянуло в затвор Нугушского водохранилища в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что 71-летний мужчина решил искупаться в запрещённом месте, где установлено большое количество предупреждающих знаков о запрете купания. В один момент он не рассчитал дистанцию до опасной зоны и подплыл слишком близко к плотине. Мощное течение подхватило пенсионера и утянуло в водосброс. Из-за сильного потока у него не было шансов на спасение.

Тело мужчины так и не нашли. В настоящее время водолазы исследуют дно реки под плотиной.

Ранее сообщалось, что в Курской области без вести пропал пенсионер, над которым ранее издевались украинские неонацисты.

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#пенсионер
#башкирия
#водохранилище
#спасатели
#мужчина
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«Королева кетамина» и помощник: В США задержали пять человек по делу о гибели Мэттью Перри
Baza: В США задержали пять человек по делу о гибели актера Мэттью Перри
16 августа 2024, 10:51

Фото: iStock/Yingko

В США по делу о гибели известного актера Мэттью Перри задержаны пятеро подозреваемых. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно информации источника, в числе задержанных оказался личный помощник актёра, два врача, ещё один человек и та, кого полиция Южной Калифорнии называет «королевой кетамина». По данным следствия, врачи и драгдиллеры снабжали звезду сериала «Друзья» кетамином, а личный помощник делал ему инъекции.

В течение пяти дней перед смертью Перри получил не менее 27 наркотических инъекций, в том числе не менее трёх — в день гибели. Отмечается, что один из обвиняемых медиков в переписке спрашивал другого врача, сколько денег заплатит «этот идиот» за кетамин.

В правоохранительных органах сообщили, что Перри, который долгое время боролся с наркотической зависимостью, тратил на данное вещество десятки тысяч долларов.

Напомним, американский актер Мэттью Перри скончался в джакузи собственного дома в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Тело мужчины было обнаружено спасателями, которых вызвал личный помощник актера.

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#врачи
#актёр
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#дома
#наркотики
#смерть
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Россиянина задержали за комментарий в Telegram
Жителя Омска задержали за комментарий под видео с допросом российского пленного
16 августа 2024, 10:29

Фото: istock/Olga Ihnatsyeva

Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram под видео с допросом российского пленного. Об этом проинформировало управление ФСБ по Омской области.
«Задержан житель Омска, причастный к оправданию террористической деятельности украинских военизированных объединений», — отмечается в релизе.

В июне 2023 года мужчина под публикацией в Telegram-канале с видеозаписью допроса российского военного участниками украинского военизированного объединения разместил комментарии со своего личного аккаунта, оправдывающие деятельность террористических организаций.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ранее в Совете Федерации единогласно одобрили закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ. Изымать имущество теперь будут по ряду уголовных статей: фейки и дискредитация армии, призывы к экстремизму и санкциям, реабилитация нацизма и действия против государства.

До этого режиссёра Ивана Вырыпаева повторно признали виновным по делу о фейках о ВС РФ. Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.

Суд заочно назначил 8 лет колонии политологу Галлямову* за фейки об армии РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#дискредитация
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Банда из 15 подростков избила семиклассника из-за денег в Петербурге
16 августа 2024, 09:45

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге группа из 15 подростков избила ученика 7 класса из-за денег. Об этом информирует РЕН ТВ.
Уточняется, что нападение произошло во дворе дома на Российском проспекте. По словам отца пострадавшего, злоумышленники вымогали у мальчика восемь тысяч рублей, однако ему удалось сбежать.

В настоящее время малолетних преступников разыскивают правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге восьмиклассник в парадной дома надругался над девятилетним ребенком. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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