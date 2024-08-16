В Петербурге два ребенка попали в реанимацию, отравившись таблетками

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В Санкт-Петербурге двое маленьких детей попали в реанимацию, отравившись таблетками. Об этом сообщает «Фонтанка».
Уточняется, что мальчик находился вместе с родителями в гостях. По предварительным данным, из-за недосмотра взрослых он проглотил таблетку от тараканов. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу имени Филатова.
В этот же день в медучреждение поступила четырехлетняя девочка, которая съела блистер таблеток, понижающих давление. Отмечается, что препарат принадлежал ее бабушке.
На данный момент девочка находится в реанимации. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.
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В этот же день в медучреждение поступила четырехлетняя девочка, которая съела блистер таблеток, понижающих давление. Отмечается, что препарат принадлежал ее бабушке.
На данный момент девочка находится в реанимации. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.
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Екатерина Коршунова