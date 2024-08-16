В Петербурге два ребенка попали в реанимацию, отравившись таблетками

Пригласила малознакомых парней

Заявление об изнасиловании





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Что происходило на вечеринке в Санкт-Петербурге

На вечеринку 16-летняя Анна пригласила не только знакомых парней, но и их приятелей, которых прежде даже не видела. По словам подруги школьницы, она сразу объявила ребятам, что на вписке их ждет алкоголь, танцовщицы и взрослые игры.Среди приглашенных была одноклассница Анны, которая позже поделилась с журналистами деталями того вечера.Девушка рассказала, что танцовщица на вечеринке действительно была, однако она не раздевалась. Анна все свое внимание уделяла одному из парней – Антону. Они целовались, обнималась, а потом уединились в комнате. Через некоторое время к паре зашел сначала один приглашенный гость, а затем несколько других. По словам подруги, Анна вела себя спокойно, не было похоже, что кто-то ее обидел.На следующий день в полицию обратилась мать Анны с заявлением об изнасиловании дочери. Она утверждала, что трое малознакомых парней в возрасте от 17 до 19 лет против воли школьницы вступили с ней в половую связь. Правоохранители провели осмотр места происшествия в квартире, где проходила вечеринка, и изъяли нижнее белье девочки с биологическими следами.Вскоре все участники вписки были задержаны и допрошены. Информация об инциденте дошла до главы СКР Александра Бастрыкина. В настоящее время дело находится на особом контроле у правоохранительных органов, при этом мера пресечения молодым людям избрана не была.





«Есть видео-подтверждение, как она нас возбуждала интимными игрушками, целовала на видео, при свидетелях звала в комнату уединиться. Также перед тусовкой в переписке обозначила, что там будут игры 18 и что надо позвать мальчиков. После нашей связи она нас поблагодарила за вечер и подарила алкоголь», — поделился подробностями вечеринки молодой человек.