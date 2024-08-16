Банда из 15 подростков избила семиклассника из-за денег в Петербурге

Фото: iStock/Motortion
В Санкт-Петербурге группа из 15 подростков избила ученика 7 класса из-за денег. Об этом информирует РЕН ТВ.
Уточняется, что нападение произошло во дворе дома на Российском проспекте. По словам отца пострадавшего, злоумышленники вымогали у мальчика восемь тысяч рублей, однако ему удалось сбежать.
В настоящее время малолетних преступников разыскивают правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге восьмиклассник в парадной дома надругался над девятилетним ребенком. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Я был с ней мягким»: Похититель школьницы Олег Лавкин рассказал, зачем держал её на цепи
Жительница Анапы, воткнувшая нож в грудь трехмесячного сына, получила 10 лет
Российский депутат обвинил коллегу в нападении и попытке удушения
В настоящее время малолетних преступников разыскивают правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге восьмиклассник в парадной дома надругался над девятилетним ребенком. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Я был с ней мягким»: Похититель школьницы Олег Лавкин рассказал, зачем держал её на цепи
Жительница Анапы, воткнувшая нож в грудь трехмесячного сына, получила 10 лет
Российский депутат обвинил коллегу в нападении и попытке удушения
Екатерина Коршунова