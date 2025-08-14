В Петербурге двое молодых людей избили таксиста, угнали его автомобиль и разбили его
В ночь на 12 августа в Санкт-Петербурге произошел инцидент, который шокировал местных жителей. На проспекте Луначарского двое молодых людей, 19 и 20 лет, жестоко напали на таксиста. Об этом пишет Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
По предварительной информации, пассажиры сначала ударили водителя в лицо, а затем начали душить, после чего скрылись на его автомобиле, прихватив 2900 рублей из кармана жертвы.
Утром сотрудники ГАИ обнаружили разбитый автомобиль, который, по словам экспертов, уже не подлежит восстановлению. Таксист был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и подозрением на ушиб мозга, однако он отказался от стационарного лечения.
Правоохранительные органы быстро отреагировали на происшествие и задержали нападавших. Оба молодых человека стали фигурантами уголовного дела об угоне автомобиля с применением насилия. Расследование продолжается, и полиция принимает все необходимые меры для установления всех обстоятельств дела.
