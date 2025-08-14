В Петербурге двое молодых людей избили таксиста, угнали его автомобиль и разбили его

14 августа 2025, 09:33

В Петербурге двое молодых людей избили таксиста

Фото: iStock/blinow61

В ночь на 12 августа в Санкт-Петербурге произошел инцидент, который шокировал местных жителей. На проспекте Луначарского двое молодых людей, 19 и 20 лет, жестоко напали на таксиста. Об этом пишет Telegram-канал «‎Фонтанка SPB Online».