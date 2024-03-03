В Петербурге двое мужчин ушли из жизни загадочным образом

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Министерства внутренних дел Республики Беларусь впервые возбудило уголовное дело за отрицание геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС.