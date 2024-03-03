В Петербурге двое мужчин ушли из жизни загадочным образом

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В номере отеля в Санкт-Петербурге обнаружили трупы двух мужчин, об этом сообщает 78.ru.
По информации СМИ, трупы обнаружили в номере апарт-отеля в посёлке Парголово в Санкт-Петербурге.
Известно, что погибшие — мужчины жители посёлка Шугозера в Тихвинском районе Ленинградской области 33 и 28 лет. Их тела нашли на диване.
Отмечается, что признаков насильственной смерти на них обнаружено не было. Причины гибели мужчин предстоит установить судмедэкспертам.
Иных подробностей случившегося пока не приводится, однако, уточняется, что правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Известно, что погибшие — мужчины жители посёлка Шугозера в Тихвинском районе Ленинградской области 33 и 28 лет. Их тела нашли на диване.
Иных подробностей случившегося пока не приводится, однако, уточняется, что правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Евгения Парфентьева