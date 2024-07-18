В Петербурге двух девочек госпитализировали из центра психиатрии

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В Санкт-Петербурге две девочки были госпитализированы в отделение реанимации после того, как их обнаружили с ранами в туалете центра психиатрии.
В настоящий момент идет выяснение обстоятельств, при которых девочки-школьницы получили травмы в Национальном медицинском исследовательском центре имени Бехтерева в Невском районе Санкт-Петербурга.
По предварительной информации, девочки вместе пришли в туалет. Причины их поступка выясняются. Младшая из девочек приехала из Псковской области, а старшая — из Тосненского района Ленинградской области.
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«Две пациентки, 16 и 12 лет, с похожими ранениями на руках были доставлены в Детскую больницу имени Филатова в тяжёлом состоянии около 22:00. Обеих девочек забрала скорая помощь из медицинского центра», — сообщили в Фонтанке.
По предварительной информации, девочки вместе пришли в туалет. Причины их поступка выясняются. Младшая из девочек приехала из Псковской области, а старшая — из Тосненского района Ленинградской области.
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Мира Полтева