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В Петербурге двухлетний ребёнок получил тяжелый ожог из-за набора «Юный химик»

30 декабря 2023, 12:36
Фото: iStock/doble-d

Фото: iStock/doble-d

Двухлетний мальчик из Петербурга получил тяжёлый ожог пищевода после того как выпил вещество из набора «Юный химик». Об этом сообщает издание 78.ru.
Набор подарили старшей сестре мальчика в детском саду. 29 декабря ребёнок открыл его и выпил, предположительно, гидроксид натрия. Мальчику стало плохо, он начал кричать.

Сожитель матери ребёнка рассказал, что всё прошло очень быстро: ребёнок схватил баночку с раствором и выпил его. В результате инцидента мальчику поставили диагноз ожог пищевода третьей степени.


В настоящее время ребёнок находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Полиция занимается расследованием дела.

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В Бурятии при пожаре в частном доме погибли женщина и трёхлетний ребёнок
30 декабря 2023, 11:27

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Страшная трагедия произошла в посёлке Галбай Тункинского района Бурятии. Во время пожара в жилом доме погибли 53-летняя женщина и ребёнок 2020 года рождения.
К моменту, когда на место происшествия прибыли пожарные, горела кровля дома, сообщает издание «МК - Улан-Удэ». Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили в доме тела женщины и ребёнка без признаков жизни. Также от огня пострадал 29-летний хозяин жилища. Несмотря на сильные ожоги на кистях обеих рук, от госпитализации он отказался.

До прибытия спасательной команды из горящего дома смогли самостоятельно эвакуироваться ещё три человека, в том числе двое детей. На месте работают правоохранители и сотрудники МЧС, выясняя все обстоятельства и подробности случившегося. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

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Невменяемый водитель протаранил более 10 автомобилей, пытаясь выехать из двора
SHOT: водитель протаранил более 10 авто, пытаясь выехать из двора в Москве
30 декабря 2023, 10:44

Фото: iStock/Chalabala

Водитель внедорожника протаранил более десяти автомобилей, пытаясь выехать из двора в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В ночь на 30 декабря мужчина, явно находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сел за руль своего внедорожника Mitsubishi и попытался выехать из двора в районе Новогиреево. Однако делал он это крайне странным образом: сдавая назад и вновь двигаясь вперёд он таранил все припаркованные рядом автомобили. В результате были повреждены более 10 машин.

Сумев выехать, водитель скрылся с места. Только вот во время попыток развернуться с его автомобиля слетел номер, по которому полицейские в настоящее время пытаются установить его личность.

Жители дома, чьи машины были повреждены обратились в полицию. Они утверждают, что массовое ДТП учинил их сосед.

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#москва
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В результате пожара в Бурятии погибли женщина и ребенок
При пожаре в частном доме в Тункинском районе Бурятии погибла женщина и ребенок
30 декабря 2023, 06:49

Фото: istock / Kara Capaldo

В Тункинском районе Бурятии произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и маленький ребенок, сообщает пресс-служба регионального агентства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о возгорании дома в селе Галбай Тункинского района поступило ночью 30 декабря. Прибывшие пожарные зафиксировали огонь на крыше дома и прилегающей веранде.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела женщины 1971 года рождения и младенца 2020 года рождения без признаков жизни», — говорится в отчете.
Мужчина 1994 года рождения получил ожоги ладоней первой и второй степени до прибытия пожарных. Еще три человека, включая двух детей, смогли самостоятельно покинуть здание.

По предварительным данным, пламя охватило крышу и веранду общей площадью 45 квадратных метров. Предположительно, очаг возгорания находился на веранде. Причины пожара находятся в процессе выяснения.

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#женщины
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#дома
#тела
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Новгородский сенатор Писарева попала в ДТП на трассе М-11
29 декабря 2023, 22:28

Фото: iStock/Anton Novikov

Сенатор от Нижнего Новгорода Елена Писарева попала в ДТП на трассе М-11, об этом она рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Друзья, сегодня мы с семьей возвращались из Москвы домой в Новгород и попали в аварию на трассе М11. Слава Богу, все живы. Берегите, пожалуйста, себя! Будьте все здоровы!», — прокомментировала ситуацию Писарева.

Других подробностей дорожно-транспортного происшествия сенатор не привела.

Напомним, 29 декабря на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в Курганской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и лесовоза. В результате столкновения погибли 40-летний мужчина и пятилетний ребёнок.

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#трасса м11
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Труп пропавшей в Подмосковье пенсионерки обнаружили в Тульской области
29 декабря 2023, 22:14

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Труп пожилой женщине, которая пропала по пути на дачу в Каширу, был обнаружен в Тульской области, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, 70-летняя жительница Московской области пропала 23 декабря. Она отправилась на дачу в Кашире, а затем позвонила своей дочери и сказала, что неизвестный ей мужчина несколько раз ударил её по голове и затолкал в машину. После этого о местонахождении пенсионерки было ничего неизвестно до сегодняшнего дня.

29 декабря труп пропавшей с пробитой головой нашли в Тульской области. Иных подробностей обнаружения тела пока что не приводится.

Сегодня Каширский городской суд арестовал 72-летнего жителя деревни Топканово, которого подозревают в убийстве пенсионерки. В СИЗО он проведёт ближайшие два месяца. При этом, мотивы поступка пожилого мужчины пока не сообщаются.

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#убийство
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Уголовное дело открыли после обнаружения в Подмосковье тела отца журналиста Легойды
29 декабря 2023, 21:29

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения в Подмосковье тела 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Как рассказал собеседник агентства, на теле погибшего зафиксировали колото-резаные раны.

О том, что в Видном нашли погибшего отца журналиста, временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимира Легойды, написал телеграм-канал 112.
«Тело обнаружили в овраге у дороги. Смерть может носить криминальный характер. По предварительной версии следствия, Романа Легойду убили в результате разбойного нападения. Возможно, он стал жертвой преступления днём, когда гулял с внуком», – говорится в публикации.
Позже эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе областного Главного следственного управления СКР.

На месте предполагаемого убийства работают следователи. Предполагаемого преступника ищут.

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На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП
29 декабря 2023, 21:16

Фото: Istockphoto / z1b

На автотрассе в Подмосковье столкнулись четыре машины. Об аварии сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«ДТП произошло в пятницу около 19:20. На 32-м км автодороги М-2 произошло попутное столкновение четырёх транспортных средств. Пострадавших нет», – сказали ТАСС в подмосковном главке МВД.
В правоохранительных органах агентству уточнили, что в аварию попал, в частности, автомобиль каршеринга. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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#мвд московской области
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Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Шебекино
29 декабря 2023, 21:01

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждения различной степени выявлены в 4 частных жилых домовладениях», — прокомментировал ситуацию Гладков.

Он также отметил, что в настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Также совершается подомовой обход пострадавшего района.

Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО сбили три украинских ракеты американского производства над Белгородской областью, а также беспилотник ВСУ над Брянской областью.

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#атака
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Телеграм-канал 112 сообщил об обнаружении в Видном тела отца журналиста Легойды
29 декабря 2023, 20:45

Фото: Istockphoto / Ajax9

В подмосковном Видном обнаружили тело отца журналиста, временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимира Легойды. Об этом пишет телеграм-канал 112.
«Тело нашли в овраге у дороги. Смерть может носить криминальный характер. По предварительной версии следствия, Романа Легойду убили в результате разбойного нападения. Возможно, он стал жертвой преступления днём, когда гулял с внуком», – говорится в публикации.
На месте предполагаемого убийства работают следователи.

Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало.

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