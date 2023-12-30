В Петербурге двухлетний ребёнок получил тяжелый ожог из-за набора «Юный химик»

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Двухлетний мальчик из Петербурга получил тяжёлый ожог пищевода после того как выпил вещество из набора «Юный химик». Об этом сообщает издание 78.ru.
Набор подарили старшей сестре мальчика в детском саду. 29 декабря ребёнок открыл его и выпил, предположительно, гидроксид натрия. Мальчику стало плохо, он начал кричать.
Сожитель матери ребёнка рассказал, что всё прошло очень быстро: ребёнок схватил баночку с раствором и выпил его. В результате инцидента мальчику поставили диагноз ожог пищевода третьей степени.
В настоящее время ребёнок находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
Полиция занимается расследованием дела.
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Сожитель матери ребёнка рассказал, что всё прошло очень быстро: ребёнок схватил баночку с раствором и выпил его. В результате инцидента мальчику поставили диагноз ожог пищевода третьей степени.
Полиция занимается расследованием дела.
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Анастасия Чинкова