Подмосковные хирурги удалили у новорожденного 6-сантиметровую опухоль десны

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Хирурги центра охраны материнства и детства удалили у новорожденного 6-сантиметровую опухоль на десне. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московский областной центр охраны материнства и детства поступил младенец с врожденной доброкачественной опухолью диаметром 6 см на десне.
Стоит отметить, что на сегодняшний день ребенок уже выписан. Кроме этого, операция никак не влияет на развитие и жизнь пациента в будущем.
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«Само по себе это образование является доброкачественным и не несёт прямой угрозы жизни ребенка, за исключением случаев, когда эпулис из-за своих размеров перекрывает ротовую полость и мешает ребенку есть и дышать, как было в нашем случае. На время предоперационной подготовки для кормления ребенку был установлен назогастральный зонд. Сама операция по удалению новообразования прошла успешно и в один этап. После вмешательства ребенок сразу после операции вернулся в палату на совместное пребывание с мамой», - отметила детский хирург Татьяна Шишкина.
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Мира Полтева