В Петербурге гастролёр из Мордовии ударил женщину битой по лицу ради денег
В Петербурге мужчина напал на женщину у подъезда и украл 28 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Всё случилось в 00:30 мск у дома 59 по проспекту Металлистов. Женщина подходила к подъезду. Злоумышленник подошёл к ней со спины и наотмашь ударил её битой по лицу. После этого он забрал у неё деньги — 28 тысяч рублей.
В результате нападения гражданка получила тяжёлые травмы. Врачи увезли потерпевшую в больницу. Она находится в тяжёлом состоянии. Полиция уже задержала нападавшего. Им оказался 33-летний житель Мордовии. Он приехал в Санкт-Петербург на заработки. Следователи возбудили уголовное дело о разбое. Теперь мужчине грозит наказание по статье о разбойном нападении.
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