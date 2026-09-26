В Петербурге гастролёр из Мордовии ударил женщину битой по лицу ради денег

26 сентября 2026, 17:24

В Петербурге мужчина ударил женщину битой по лицу у подъезда и украл 28 тысяч

Фото: Istock/Анатолий Тушенцов

В Петербурге мужчина напал на женщину у подъезда и украл 28 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.