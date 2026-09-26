В Тбилиси в съёмной квартире нашли тела россиянина и француза
В Тбилиси в съёмной квартире в районе Вера обнаружили тела гражданина России и гражданина Франции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительным сведениям, оба мужчины приехали в Грузию на деловую встречу. Вскоре после приезда они перестали выходить на связь. Соседи первыми заметили неладное.
Они почувствовали в подъезде сильный запах и вызвали полицию. Правоохранители приехали на место, вскрыли дверь квартиры и нашли тела. Сейчас медики должны установить причину смерти. МВД Грузии начало расследование по статье о доведении до самоубийства. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Накануне на Бали обнаружили тело россиянина, который пропал три дня назад. Его нашли под утёсом среди скал.
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