В Ярославской области столкнулись два рейсовых автобуса, один человек пострадал
В Ярославской области два рейсовых автобуса столкнулись недалеко от Переславля-Залесского. Подробности приводит региональное УМВД.
Дорожно-транспортное происшествие произошло днём 26 сентября на федеральной трассе М-8 «Холмогоры». На месте столкнулись автобусы ПАЗ и Yutong.
Пассажир первого транспортного средства получил травмы. Врачи доставили его в медицинское учреждение. Сейчас сотрудники полиции выясняют, как развивались события и кто нарушил правила дорожного движения. Они устанавливают точные обстоятельства происшествия.
Ранее случилось ДТП под Новосибирском. На Чуйском тракте 18-летний водитель, у которого не было прав, выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию. В результате этого ДТП погибли люди.
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