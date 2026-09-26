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В Ярославской области столкнулись два рейсовых автобуса, один человек пострадал

Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

В Ярославской области два рейсовых автобуса столкнулись недалеко от Переславля-Залесского. Подробности приводит региональное УМВД.



Дорожно-транспортное происшествие произошло днём 26 сентября на федеральной трассе М-8 «Холмогоры». На месте столкнулись автобусы ПАЗ и Yutong.

Пассажир первого транспортного средства получил травмы. Врачи доставили его в медицинское учреждение. Сейчас сотрудники полиции выясняют, как развивались события и кто нарушил правила дорожного движения. Они устанавливают точные обстоятельства происшествия.

Ранее случилось ДТП под Новосибирском. На Чуйском тракте 18-летний водитель, у которого не было прав, выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию. В результате этого ДТП погибли люди.

Ольга Щелокова

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