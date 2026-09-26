Студент из Башкирии угнал две машины, чтобы доехать до дома
В Башкирии 17-летний студент угнал автомобили, чтобы добраться до дома. Об этом сообщает «МК».
Молодой человек решил доехать до родного села Архангельское на попутках. Так он добрался только до Кармаскалинского района. Тогда юноша решил сесть за руль сам, но своей машины у него не было. Парень заметил «Ладу Приору» с открытой дверью, но ключей не нашёл.
Студент попытался замкнуть провода, но «оживить» легковушку так и не смог. Тогда он решил завести автомобиль «с толкача» и протолкнул его на 100 метров. Позже под капотом угонщик обнаружил, что аккумулятора нет.
Вскоре парень оставил Lada и отправился искать другое транспортное средство. Юноша нашёл ВАЗ и обнаружил ключи в замке зажигания. Угнав автомобиль, он доехал до Архангельского района, бросил машину и пошёл домой. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по нескольким статьям.
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