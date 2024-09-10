В Петербурге горит элитный спорткомплекс в 200 квадратов

Фото: Фотобанк Московской области
Крупный пожар в спорткомплексе в Санкт-Петербурге тушат 45 сотрудников МЧС и 10 машин спецтехники. Огонь уже распространился на площади более 200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России вечером 10 сентября.
Огонь вспыхнул вечером на территории элитной усадьбы Sport Palace на Крестовском острове. Пламя за минуты охватило все здание, клубы черного дыма видны за несколько километров.
Само здание находится на ремонте, поэтому не эксплуатируется Был ли кто внутри в момент пожара, пока информации нет.
Известно, что сообщение о пожаре поступило спасателям в 18:47. Что стало причиной возгорания, устанавливают эксперты.
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Само здание находится на ремонте, поэтому не эксплуатируется Был ли кто внутри в момент пожара, пока информации нет.
«С огнем на 200 квадратах борются 45 специалистов и 10 единиц техники МЧС России. Сведений о пострадавших не поступало», – сообщает МЧС.
Известно, что сообщение о пожаре поступило спасателям в 18:47. Что стало причиной возгорания, устанавливают эксперты.
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Лия Мурадьян