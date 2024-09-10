В Петербурге горит элитный спорткомплекс в 200 квадратов

Крупный пожар в спорткомплексе в Санкт-Петербурге тушат 45 сотрудников МЧС и 10 машин спецтехники. Огонь уже распространился на площади более 200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России вечером 10 сентября.