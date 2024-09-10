В Москве рядом с Парком Победы разгорелся мощный пожар

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На западе столицы в районе Парка Победы разгорелся мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По данным очевидцев, сильнейшее возгорание произошло у Парка Победы рядом со строящимся зданием. На месте пожара валит густой черный дым. Площадь возгорания на данный момент уточняется. На место едут пожарные расчеты. Причины выясняются.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле Свердловской области при пожаре в цеху «Евраз НТМК» погиб один человек, еще трое пострадали. Уточняется, что произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи. По факту пожара и гибели человека организована проверка.
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