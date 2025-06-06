В Петербурге грузовик с песком протаранил девять машин, пострадали трое
В эту пятницу, 6 июня, в Санкт-Петербурге произошла авария с участием грузовика и девяти автомобилей. В результате массового ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области.
По данным ведомства, 36-летний водитель грузового автомобиля «Citrak», перевозивший песок, из-за неправильно выбранной дистанции наехал на другие машины. Инцидент произошел в 16:10 по московскому времени на 29-м километре внутреннего кольца КАД в Калининском районе.
Отмечается, что одного из пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Двое других находятся в состоянии средней тяжести. По словам очевидцев, на месте происшествия образовалась длинная пробка.
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