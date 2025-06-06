В Петербурге грузовик с песком протаранил девять машин, пострадали трое

06 июня 2025, 19:59

Фото: iStock/Anton Novikov

В эту пятницу, 6 июня, в Санкт-Петербурге произошла авария с участием грузовика и девяти автомобилей. В результате массового ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области.