В Петербурге инспекторы ДПС «поздравили» первого пьяного водителя хлопушкой

02 января 2026, 08:44

Фото: iStock/Chalabala

Одним из первых нарушителей в 2026 году стал петербуржец Александр, которого остановили за рулем в состоянии опьянения. Правоохранители отметили это событие хлопушкой и поздравили водителя с «новогодним» протоколом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.