В Петербурге инспекторы ДПС «поздравили» первого пьяного водителя хлопушкой
Одним из первых нарушителей в 2026 году стал петербуржец Александр, которого остановили за рулем в состоянии опьянения. Правоохранители отметили это событие хлопушкой и поздравили водителя с «новогодним» протоколом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент случился около полуночи в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Мужчину остановили за рулём машины и составили первый в году протокол по статье 12.8 КоАП РФ — за вождение в нетрезвом состоянии.
В честь этого сотрудники ДПС устроили небольшой фейерверк из конфетти. Нарушитель, по всей видимости, не до конца понимал, что происходит, и не выразил особой радости.
