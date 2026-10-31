В Петербурге курьер на мопеде снес ребенка на глазах у матери и протащил его по дороге
В Петербурге курьер на мопеде сбил ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости». Инцидент произошел у дома.
Наталья с сыном шли по тротуару, когда на мальчика наехал доставщик. Женщина бросилась за ним, крича, чтобы он остановился.
По словам Натальи, курьер заявил, что не заметил, после чего попытался скрыться. Его задержали прохожие. Ребенка протащило около 15 метров.
Пациента госпитализировали. У него разорвана губа, выбит зуб, повреждена челюсть, на теле множественные ссадины. Мальчик уже перенес операцию на лице под общим наркозом. Сейчас он не может самостоятельно вставать и ходить — врачи выясняют, что случилось с ногой, и планируют провести КТ.
Читайте также: