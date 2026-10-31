В Петербурге курьер на мопеде снес ребенка на глазах у матери и протащил его по дороге

31 октября 2026, 13:33

В Петербурге курьер на мопеде сбил мальчика на глазах его матери

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Петербурге курьер на мопеде сбил ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости». Инцидент произошел у дома.