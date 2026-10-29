В Петербурге троица наркоманов с отвёрткой напала на продавцов и курьера
В Петербурге полицейские задержали троих мужчин после серии нападений — злоумышленники угрожали жертвам отвёрткой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
Сначала троица ворвалась в продуктовый магазин на улице Авиаконструкторов и, угрожая продавцу отвёрткой, похитила с прилавка сигареты, после чего скрылась. Второй жертвой нападавших стал курьер: мужчины отобрали у него сумку с продуктами, разбросали содержимое на дороге и сломали самокат.
Затем эта же компания похитила цветы в магазине на улице Щербакова и пиво в продуктовом магазине на Новоколомяжском проспекте. Полицейские оперативно задержали злоумышленников — те находились под воздействием алкоголя и наркотических веществ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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