В Петербурге троица наркоманов с отвёрткой напала на продавцов и курьера

29 октября 2026, 17:41

В Петербурге задержали троих мужчин после серии нападений с отвёрткой

Фото: Istock/nisara Tangtrakul

В Петербурге полицейские задержали троих мужчин после серии нападений — злоумышленники угрожали жертвам отвёрткой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.