Гвоздь в заборе едва не стоил жизни челябинскому школьнику
В Челябинске 12-летний мальчик получил серьёзное повреждение трахеи, перелезая через забор. Об этом сообщает региональный портал 74.ru.
По предоставленной информации, школьник случайно зацепился за торчащий гвоздь, пытаясь преодолеть препятствие. После случившегося потерпевшего оперативно доставили в больницу. В момент поступления ребёнок держался за горло, а когда убрал руки, из раны начал выходить воздух.
Обследование подтвердило разрыв трахеи, после чего мальчика срочно прооперировали — хирурги ушили повреждение и восстановили герметичность дыхательных путей. К счастью, операция прошла успешно, и вскоре подростка выписали домой. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
