В Петербурге мать изрезала сына-подростка ножом в пункте выдачи заказов

05 июля 2026, 16:00

На севере Петербурга мать нанесла ножевые ранения сыну-подростку в пункте выдачи

Фото: Istock/Michael Nesterov

В пункте выдачи заказов на севере Санкт-Петербурга мать напала на сына-подростка. Подробности приводит региональное управление Следственного комитета РФ.