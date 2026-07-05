В Петербурге мать изрезала сына-подростка ножом в пункте выдачи заказов
В пункте выдачи заказов на севере Санкт-Петербурга мать напала на сына-подростка. Подробности приводит региональное управление Следственного комитета РФ.
Между женщиной и её 15-летним ребёнком произошёл острый конфликт. В какой-то момент мать схватила нож и нанесла сыну несколько ударов. Очевидцы вызвали скорую помощь.
Медики оперативно прибыли на место и оказали пострадавшему первую помощь, после чего госпитализировали его в Педиатрический университет. Врачи диагностировали у подростка колото-резаные ранения шеи, плеча и кисти.
Кроме того, специалисты отметили у юноши сильную кровопотерю — на момент поступления пациент находился в тяжёлом состоянии. Сотрудники полиции задержали женщину на месте происшествия. Следователи уже предъявили ей обвинение. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.
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