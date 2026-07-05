В Подмосковье в ДТП с участием Audi и автобуса погиб шестилетний ребёнок
В Подмосковье произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Как сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ, в аварии погиб ребёнок.
Трагический инцидент произошёл на трассе Зарайск — Журавна. 31-летняя женщина за рулём Audi выехала на встречную полосу и столкнулась с общественным транспортом. После удара автобус съехал с дороги.
В результате аварии погиб шестилетний пассажир легкового автомобиля, а водителя иномарки с травмами госпитализировали. В момент столкновения в автобусе находились два человека, никто из них не обращался за медицинской помощью. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют точные обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось о трагическом происшествии на западе Москвы. Там водитель легкового автомобиля насмерть сбил велосипедиста.
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