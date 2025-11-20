В Петербурге мать призналась в убийстве четырехмесячной дочери — видео
В Санкт-Петербурге 28-летняя женщина созналась в убийстве своей четырёхмесячной дочери. Тело младенца нашли в квартире после того, как медики забили тревогу из-за отсутствия ребёнка на осмотрах.
Подозреваемая рассказала правоохранителям, что в день трагедии находилась под действием алкоголя и наркотиков. По её словам, она задушила девочку голыми руками, после чего спрятала тело в квартире.
Сигнал поступил от врачей поликлиники: мать игнорировала все приёмы младенца. Отец ребёнка вместе с оперативниками приехал в квартиру, где и было обнаружено тело малышки. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.
