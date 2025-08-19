В Забайкальском крае перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании подростка
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Могочинского округа, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, преступление произошло в ночь на 25 июня в одном из сёл Могочинского муниципального округа. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия в отношении подростка. О случившемся потерпевшая рассказала знакомой, которая впоследствии обратилась в правоохранительные органы.
Обвиняемый задержан и содержится под стражей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
