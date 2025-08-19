В Забайкальском крае перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании подростка

19 августа 2025, 09:14

Фото: iStock/ronstik

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Могочинского округа, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).