Два человека погибли при столкновении мотоцикла с такси на КАД в Санкт-Петербурге
В понедельник вечером на 78-м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли два человека, ещё один пострадавший получил тяжёлые травмы.
По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла в 21:21. Предварительно установлено, что столкнулись два легковых автомобиля и мотоцикл. В момент ДТП были заняты первая, вторая и четвертая полосы движения.
На место происшествия незамедлительно прибыли три бригады скорой медицинской помощи и пожарные расчёты. Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.
Дорожное движение на данном участке КАД было временно ограничено. Водителей просили заранее выбирать альтернативные маршруты.
Ранее водитель иномарки сбил двух 13-летних мальчиков в Крыму, один из подростков погиб.
Читайте также: