Мигрант приставал к школьнице на детской площадке

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Мигрант приставал к 12-летней школьнице и фотографировал её на детской площадке в Овсянниковском саду. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным канала сообщается, что в полицию обратился отец девочки. По его словам, на детской площадке во дворе дома № 5 на Мытнинской улице мигрант фотографировал на телефон его дочь, а также совершил развратные действия.
Полицейские задержали 29-летнего безработного гражданина Узбекистана. Его поместили в изолятор. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что во Владимире 60-летний уроженец Узбекистана до смерти избил 87-летнюю пенсионерку. По данным следствия, в ноябре 2023 года мигрант пришёл в гости к своей знакомой. Между ними произошла ссора, в результате которой мужчина набросился на пенсионерку и избил её. После этого он скрылся с места преступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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