В Петербурге молодая жена выпала из окна многоэтажки в первую брачную ночь

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В Санкт-Петербурге первая брачная ночь молодожёнов закончилась трагедией. 23-летняя новоиспечённая супруга выпала из окна многоэтажного дома.
Ещё накануне счастливая девушка делилась счастливыми моментами свадебной церемонии в социальных сетях, сообщает SPB.KP.RU. На фотографиях муж и жена с нежностью смотрят друг на друга. Но первая брачная ночь обернулась трагедией. Молодая жена выпала из окна 15-го этажа. Потрясённый супруг бросился на помощь и вызвал скорую помощь, но падение с такой высоты предсказуемо оказалось смертельным.
По сообщению полицейских, сообщение о несчастье поступило в отдел в 8:27 утра. Выяснилось, что в момент происшествия девушка находилась в состоянии наркотического опьянения. В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться правоохранителям.
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Александр Бойцов