В Петербурге молодой мужчина совратил 13-летнего подростка

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt
В Санкт-Петербурге 22-летний молодой человек совратил 13-летнего подростка. Инцидент произошёл накануне, 1 июня, в День защиты детей.
Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на информированный источник. Парень находился с мальчиком в квартире наедине. Там он совершил в отношении подростка развратные действия. О случившемся узнала мать школьника и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Там в его отношении пока что был составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские проводят проверку с целью установления всех обстоятельств и подробностей случившегося. Подозреваемый помещён под стражу.
Читайте также:
Мужчина избил школьника из-за игрушечного ножа
Заставившую потрогать школьника свою грудь охранницу задержали в Подмосковье
Суд приговорил мигранта к 18 годам колонии за изнасилование подростка
Александр Бойцов