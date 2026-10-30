В Петербурге мумия пролежала в квартире три года
В Петербурге на проспекте Ветеранов обнаружили мумию мужчины, который, предположительно, покончил с собой около трех лет назад. Тело все это время оставалось в квартире жилого дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Мумию вынесли из помещения, однако в жилище продолжают распространяться газы органического распада: на этаже сохраняется трупный запах, а в соседнюю квартиру проникают насекомые. Из-за этого соседу покойного пришлось упаковать вещи в полиэтилен и съехать.
По словам жильца, управляющая компания лишь на пятый день после обращений натянула полиэтилен на дверь квартиры, где нашли тело. Это не помогает сдержать запах.
Проведение обработок до завершения расследования по факту произошедшего откладывается. От ликвидации пропитанной трупными жирами мебели и вскрытия полов в квартире также отказались.
Читайте также: