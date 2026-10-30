В Петербурге мумия пролежала в квартире три года

30 октября 2026, 20:35

В Петербурге нашли мумию мужчины, пролежавшую три года в квартире

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Петербурге на проспекте Ветеранов обнаружили мумию мужчины, который, предположительно, покончил с собой около трех лет назад. Тело все это время оставалось в квартире жилого дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.