В Петербурге мужчина изнасиловал подростка и надругался над двумя детьми
В Санкт-Петербурге суд приговорил мужчину к 18 годам колонии за изнасилование несовершеннолетней и надругательство над двумя детьми. Об этом сообщает «Лента.ру».
Мужчину признали виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Его отправили в колонию на 18 лет и запретили заниматься работой, связанной с подростками, на 15 лет. Сам осужденный свою вину не признал.
По данным следствия, мужчина угрожал расправой матери и детям, а после изнасиловал несовершеннолетнюю. К тому же он надругался над двумя малолетними.
