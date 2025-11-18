В Волгограде брат умершей пациентки обвинил врачей в ее смерти
В Волгограде брат умершей пациентки обвинил врачей в ее смерти. Об этом сообщает «Волгоград онлайн».
Ольгу Плотникову доставили в одну из местных больниц с приступами удушья. По словам брата женщины, без его согласия пациентку перевели в другое медицинское учреждение, к моменту чего она уже находилась в критическом состоянии.
После кончины Ольги родственнику сообщили, что спасти женщину было невозможно, и лечение носило лишь поддерживающий характер. Мужчина уверен, что её жизнь могла быть сохранена, если бы врачи не переводили пациентку между больницами.
