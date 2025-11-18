Достижения.рф

В Волгограде брат умершей пациентки обвинил врачей в ее смерти

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

В Волгограде брат умершей пациентки обвинил врачей в ее смерти. Об этом сообщает «Волгоград онлайн».



Ольгу Плотникову доставили в одну из местных больниц с приступами удушья. По словам брата женщины, без его согласия пациентку перевели в другое медицинское учреждение, к моменту чего она уже находилась в критическом состоянии.

После кончины Ольги родственнику сообщили, что спасти женщину было невозможно, и лечение носило лишь поддерживающий характер. Мужчина уверен, что её жизнь могла быть сохранена, если бы врачи не переводили пациентку между больницами.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0