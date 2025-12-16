В Петербурге мужчина повредил позвоночник во время катания на тюбинге
В Санкт-Петербурге мужчина прокатился на тюбинге и повредил позвоночник. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Пострадавшего доставили в Елизаветинскую больницу. Врачи диагностировали у мужчины серьёзные травмы грудной клетки и позвоночника.
Уточняется, что травмы сопоставимы с последствиями автомобильной аварии. На текущий момент пациент находится в отделении интенсивной терапии.
Ранее сообщалось, что девочка впала в кому из-за катания на тюбинге. Инцидент произошел в селе Куйбышево в Хакасии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
