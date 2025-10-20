В Якутске мужчина умер спустя несколько часов после задержания полицией
В Якутске 25-летний мужчина скончался спустя пять часов после того, как его задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает SakhaDay.
Как оказалось, мужчина работал на паромной переправе. Его сестра рассказала, что 16 сентября брат выходил на связь и отправлял видео во время обеда. Позже его напарник сообщил, что мужчину увезли полицейские.
Родственники пытались выяснить местонахождение задержанного, обзванивая все дежурные части и СИЗО Якутска, но вскоре им сообщили о его смерти. По официальной версии, причиной стала интоксикация неизвестным веществом.
Семья погибшего не верит в эту версию и утверждает, что мужчина не употреблял спиртное и не сопротивлялся при задержании. Родственники требуют провести тщательное расследование обстоятельств его гибели.
