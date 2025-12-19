В Петербурге мужчина с пистолетом напал на ребёнка
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на школьника с пистолетом в Колпино. Пострадавшим оказался 16-летний подросток.
Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», инцидент произошёл 15 декабря возле дома на улице Веры Слуцкой. В материалах дела указано, что между пьяным мужчиной и подростком возник конфликт, в результате которого взрослый вытащил пистолет и произвёл выстрел в воздух.
После этого нападавший потребовал от подростка лечь на землю. Получив отказ, мужчина самостоятельно повалил жертву, уселся сверху и нанёс девять ударов пистолетом по голове.
По результатам судебного разбирательства Колпинский районный суд принял решение об аресте подозреваемого. Фигурант дела о хулиганстве будет находиться в СИЗО до 15 февраля.
Читайте также: