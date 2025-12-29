Достижения.рф

Мужчина получил тяжёлые травмы, когда под ним лопнул унитаз в кафе

Житель Флориды требует $50 тысяч с ресторана после падения сломанного унитаза
Житель Флориды Майкл Грин подал иск против ресторана Outback Steakhouse. Подробности сообщает New York Post.



В судебных документах мужчина указал, что во время посещения заведения он пользовался унитазом в кабинке для людей с ограниченными возможностями. По его словам, сиденье внезапно разбилось и рухнуло, когда Грин сидел на нём.

Потерпевший утверждает, что в результате инцидента он получил тяжёлые телесные повреждения. В иске мужчина обвиняет сеть ресторанов в халатности. По мнению истца, сотрудники не обеспечили надёжное закрепление унитаза на полу, что создавало необоснованно опасную ситуацию для посетителей. Майкл Грин требует от компании компенсацию в размере 50 тысяч долларов.

