В Петербурге мужчина упал замертво во время собеседования

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В Санкт-Петербурге мужчина умер прямо во время собеседования в офисе в Невском районе. Об этом пишет Mash на Мойке.
Согласно сообщению, мужчина планировал устроиться на работу сборщиком мебели и приехал на собеседование с будущим начальником на Автогенную улицу. В офисе 50-летнего мужчину встретили и проводили к боссу. В какой-то момент руководитель вышел из кабинета, а когда вернулся, то обнаружил на полу мертвого мужчину.
На место срочно вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи только констатировали смерть. В настоящее время судмедэксперты устанавливают точную причину гибели мужчины.
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