Россиянин выпил виски в супермаркете известной сети и упал замертво

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В Перми работник супермаркета торговой сети «Лента» выпил продававшийся там виски и упал без сознания. Об этом пишет телеграм-канал «Shot проверка».
По данным издания, мужчина взял бутылку с товарной полки и выпил примерно треть содержимого, после чего неожиданно упал на пол. По предварительно информации, у сотрудника остановилось сердце.
Представитель полиции Перми подтвердил изданию РИА Новости информацию о найденном в торговом зале магазина на бульваре Гагарина 44-летнем сотруднике без признаков жизни. Следов насилия полицейские не нашли. По факту гибели мужчины проводится проверка.
Ранее сообщалось, что под Пермью тела матери и дочери три недели пролежали в заполненной газом квартире. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Представитель полиции Перми подтвердил изданию РИА Новости информацию о найденном в торговом зале магазина на бульваре Гагарина 44-летнем сотруднике без признаков жизни. Следов насилия полицейские не нашли. По факту гибели мужчины проводится проверка.
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Алина Юрчак