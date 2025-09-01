Достижения.рф

Змея десять дней пряталась в квартире россиянки

В Саратове змея заползла в сумку к девушке и десять дней пряталась в ее квартире
Фото: iStock/Lenorlux

Жительница Саратова на протяжении десяти дней пыталась отыскать в своей квартире ужа. Об этом сообщается в группе «Волонтеры «Дикого Леса» во «ВКонтакте».



Девушка предположила, что змея заползла к ней в спортивную сумку, когда она прогуливалась по парку «Ударник». Дома рептилия вылезла и спряталась в ванной комнате. Волонтеры, приехавшие по просьбе хозяйки жилья, посчитали, что незваная гостья через отверстие в полу пробралась в соседнюю пустующую квартиру.

Однако спустя некоторое время девушка вновь позвонила и рассказала, что уж вовсе не пропадал — она нашла его под столом. В этот раз волонтеры поймали змею и выпустили ее на волю в безлюдном месте недалеко от Волги.

Примечательно, что за все время пребывания с человеком и домашней собакой в замкнутом пространстве рептилия даже не потеряла вес.

Лидия Пономарева

