Змея десять дней пряталась в квартире россиянки

01 сентября 2025, 13:27

В Саратове змея заползла в сумку к девушке и десять дней пряталась в ее квартире

Фото: iStock/Lenorlux

Жительница Саратова на протяжении десяти дней пыталась отыскать в своей квартире ужа. Об этом сообщается в группе «Волонтеры «Дикого Леса» во «ВКонтакте».