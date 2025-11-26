В Петербурге мужчина забросал рабочих коктейлями Молотова
В Петербурге пьяный 62-летний мужчина забросал коктейлями Молотова рабочих, которые устанавливали подсветку. Об этом сообщает региональная вневедомственная охрана.
Инцидент произошел 26 ноября на проспекте Стачек. Местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выразил недовольство по поводу установки подсветки фасада. В результате мужчина изготовил две бутылки с зажигательной смесью и бросил их из окна.
Одну бутылку он направил в сторону рабочих, а другую — в служебный автомобиль. Однако горючая жидкость не разлилась и не воспламенилась, что позволило избежать повреждений. Сотрудники Росгвардии и полиции, прибывшие на место происшествия, задержали нарушителя и доставили его в отделение.
Читайте также: