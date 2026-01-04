СК: Гость столицы ударил ветерана боевых действий и оскорбил его в Москве
Приезжий оскорбил и ударил ветерана боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Ведомство проверяет данные из соцсетей.
Председатель Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе разбирательства и установленных обстоятельствах, а исполнение поручения взял на контроль центральный аппарат СК.
Ранее сообщалось, что главе комитета доложат по делу о смерти 15-летнего подростка в Волгоградской области. Речь идет о юноше, тело которого обнаружили 1 января.
Отмечалось, что семья погибшего ребенка была полной и благополучной.
