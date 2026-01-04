Достижения.рф

Прокуратура: Двоих детей в Иркутской области насмерть сбил поезд

Фото: istockphoto/Artur Nichiporenko

Двое детей и взрослый погибли под колесами поезда в Усолье‑Сибирском Иркутской области. Об этом 4 января сообщили в Восточно‑Сибирской транспортной прокуратуре.



По информации ведомства, трагедия произошла на 5115‑м километре перегона между станциями Усолье‑Сибирское и Мальта Восточно‑Сибирской железной дороги. Как уточняется, грузовой состав смертельно травмировал трех человек, двое из которых — несовершеннолетние.

Сейчас Иркутская транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося.

Никита Кротов

