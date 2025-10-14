Достижения.рф

В Татарстане подросток угнал и поджёг автомобиль

Школьник из Бугульмы угнал и поджёг машину
Фото: Istock / ANGHI

В Бугульме 13-летний школьник угнал и поджёг автомобиль. Об этом сообщает Mash.



Поскольку ему ещё не исполнилось 14 лет, уголовное преследование по трем потенциальным статьям — кража, угон и умышленное уничтожение имущества — невозможно.

Мальчик находится на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, не посещает школу. По информации опеки, отец подростка не занимается воспитанием, хотя присутствовал на судебном заседании и заявил, что не хочет отдавать сына под надзор.

Суд постановил, что юноша проведёт месяц в центре временного содержания для несовершеннолетних.

Софья Метелева

