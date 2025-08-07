Книга Маргариты Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы
Новая книга главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в московских магазинах. Об этом рассказали в пресс-службе «Эксмо-АСТ».
Сообщается, что книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра» расположилась на 7 строчке в рейтинге. На первом же месте произведение «Если все кошки в мире исчезнут» от Гэнки Кавамуры. Вторую и третью строчку заняли «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля и «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь» Джона Стрелеки.
Напомним, что книга Симоньян поступила на полки столичных магазинов 31 июля. Как оказалось, Новый роман был раскуплен в Москве за 10 минут.
