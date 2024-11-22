В Петербурге на станции метро «Приморская» под колёсами поезда погибла девушка

Фото: istockphoto/Artem Cherednik
Вечером 22 ноября на станции метро «Приморская» в Санкт-Петербурге молодая девушка упала на рельсы. Не успевший затормозить поезд проехал прямо по ней.
Чрезвычайное происшествие в метрополитене произошло около 16:30, сообщает «Фонтанка.ру». Несмотря на уже начавшийся вечерний час пик и обилие людей на платформе, девушку никто не толкал. Вытащить её перед приближающимся поездом уже не успели. Девушка погибла под колёсами поезда. В обстоятельствах трагедии теперь предстоит разбираться правоохранителям.
В ноябре это уже третий случай падения человека на рельсы в петербургском метрополитене. 6 ноября петербуржец на станции «Спортивная» засмотрелся в телефон и не увидел края платформы, из-за чего оступился и упал. Машинисту поезда передали сигнал экстренной остановки, пострадавшего вытащили на платформу, он отделался попаданием в травматологию. 7 ноября на станции «Электросила» мужчина упал прямо перед поездом, но его успели спасти. Реакцию и сноровку проявили сотрудники метрополитена, которые оперативно помогли упавшему забраться обратно на платформу — поезд затормозить уже не успевал.
К сожалению, последний случай закончился трагической смертью молодой петербурженки.
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В ноябре это уже третий случай падения человека на рельсы в петербургском метрополитене. 6 ноября петербуржец на станции «Спортивная» засмотрелся в телефон и не увидел края платформы, из-за чего оступился и упал. Машинисту поезда передали сигнал экстренной остановки, пострадавшего вытащили на платформу, он отделался попаданием в травматологию. 7 ноября на станции «Электросила» мужчина упал прямо перед поездом, но его успели спасти. Реакцию и сноровку проявили сотрудники метрополитена, которые оперативно помогли упавшему забраться обратно на платформу — поезд затормозить уже не успевал.
К сожалению, последний случай закончился трагической смертью молодой петербурженки.
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Александр Бойцов