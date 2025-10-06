В Петербурге на Старо-Никольском мосту нелегал нарушил ПДД и чудом он сбил двух людей
В Санкт-Петербурге на Старо-Никольском мосту на Садовой улице зафиксировали опасное нарушение ПДД. Водитель Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и едва не сбил двух пешеходов. При этом он сумел избежать столкновения с другими автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность водителя: им оказался 31-летний мужчина, гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
На водителя составлены административные материалы. Санкции предусматривают штраф в размере 7 500 рублей либо лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Кроме того, за нарушение правил пребывания на территории России мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
