В Петербурге на Старо-Никольском мосту нелегал нарушил ПДД и чудом он сбил двух людей

06 октября 2025, 21:05

В Петербурге нелегал на Volkswagen едва не сбил двух пешеходов

Фото: Istock / RossHelen

В Санкт-Петербурге на Старо-Никольском мосту на Садовой улице зафиксировали опасное нарушение ПДД. Водитель Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и едва не сбил двух пешеходов. При этом он сумел избежать столкновения с другими автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».