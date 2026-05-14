«Вот это растяжка»: Пенсионерка-экстремалка развела сад на крыше чужого балкона
В Москве пожилая женщина устроила сад на крыше чужого балкона. Несмотря на возраст, пенсионерка продемонстрировала отличную растяжку. Соответствующие кадры опубликовало РИАМО.
Согласно видеозаписи, женщина залезла с чужого балкона к себе в окно, высоко поднимая ногу. Свой сад она огородила декоративным заборчиком.
Подписчики восхитились физической формой пенсионерки. Они отметили, что переживали, как она заберётся обратно. Пользователи похвалили женщину за спортивную подготовку и посоветовали ей поставить табурет или сделать лестницу, чтобы удобнее выходить из окна в сад.
При этом многие выразили беспокойство за соседей: вряд ли им нужны растения над головой и топот на крыше балкона. Кроме того, остаётся неясным, кто понесёт ответственность, если горшки упадут с высоты.
