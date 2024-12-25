В Петербурге нашли останки убитого 20 лет назад журналиста

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В Санкт-Петербурге обнаружены останки журналиста Максима Максимова, убитого в 2004 году экс-сотрудником милиции Михаилом Смирновым. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным ведомства, в течение нескольких дней велась работа по поиску места захоронения Максимова. В результате удалось обнаружить останки, которые совпадают с описанием, данным фигурантом уголовного дела.
Уточняется, что сам бывший правоохранитель указал следователям место, где закопал тело, но поиски были осложнены тем, что за 20 лет серьезно изменился ландшафт. В СК заключили, что для подтверждения личности погибшего и причины его смерти будут назначены соответствующие экспертизы.
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