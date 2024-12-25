Дочь убитого в Грозном советского учёного выжила при падении самолёта в Актау

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Одна из выживших после крушения самолёта в Казахстане — дочь известного советского учёного Абдул-Хамида Бислиева, который трагически погиб в Грозном в 90-х, Джамиля Бислиева. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
54-летней Бислиевой удалось выжить после падения Embraer 190AR в Актау. Её отец был известным советским физиком.
Утверждается, что Бислиев создал новую лабораторию по физике магнитных явлений в Чечено-Ингушском государственном университете. Мужчина был убит в 1991 году, он пытался защитить своего коллегу и друга, однако получил смертельное ранение.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.
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Утверждается, что Бислиев создал новую лабораторию по физике магнитных явлений в Чечено-Ингушском государственном университете. Мужчина был убит в 1991 году, он пытался защитить своего коллегу и друга, однако получил смертельное ранение.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.
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Екатерина Коршунова