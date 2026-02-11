Достижения.рф

Москвич с температурой решил принять ванну и умер

Москвич с высокой температурой утонул в собственной ванне
Фото: iStock/SUNGMOON HAN

В Москве 25-летний молодой человек погиб, приняв ванну в разгар вирусного заболевания. Об этом сообщает mk.ru.



Трагедия произошла в квартире на Бескудниковском бульваре на севере Москвы. Утром молодой человек обратился в больницу из-за плохого самочувствия. У него поднялась температура до 39 градусов. Врач выдал ему больничный лист.

Подруга посоветовала парню принять горячую ванну. В результате россиянин потерял сознание и утонул. Когда девушка вернулась домой, она обнаружила его без признаков жизни. Причиной произошедшего стало чрезмерное напряжение для сердечно-сосудистой системы.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0