Москвич с температурой решил принять ванну и умер
Москвич с высокой температурой утонул в собственной ванне
В Москве 25-летний молодой человек погиб, приняв ванну в разгар вирусного заболевания. Об этом сообщает mk.ru.
Трагедия произошла в квартире на Бескудниковском бульваре на севере Москвы. Утром молодой человек обратился в больницу из-за плохого самочувствия. У него поднялась температура до 39 градусов. Врач выдал ему больничный лист.
Подруга посоветовала парню принять горячую ванну. В результате россиянин потерял сознание и утонул. Когда девушка вернулась домой, она обнаружила его без признаков жизни. Причиной произошедшего стало чрезмерное напряжение для сердечно-сосудистой системы.
Читайте также: