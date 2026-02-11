Суд отобрал имя у «‎Исуса» за неоднократные преступления

11 февраля 2026, 15:46

Суд обязал местного жителя с необычным именем Исус вернуть свое прежнее ФИО

Фото: iStock/artplus

Казанский суд постановил вернуть Евгению Петровичу Чекулаеву его прежнее имя. Мужчина ранее изменил ФИО на Исус Христос, что вызвало неоднозначную реакцию. Министерство юстиции указало, что смена имени по религиозным причинам недопустима. Об этом пишет «Бизнес Онлайн».