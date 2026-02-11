Суд отобрал имя у «Исуса» за неоднократные преступления
Казанский суд постановил вернуть Евгению Петровичу Чекулаеву его прежнее имя. Мужчина ранее изменил ФИО на Исус Христос, что вызвало неоднозначную реакцию. Министерство юстиции указало, что смена имени по религиозным причинам недопустима. Об этом пишет «Бизнес Онлайн».
Суд также отметил, что Чекулаев ввел людей в заблуждение и оскорбил чувства верующих. Он имеет богатую криминальную историю, включая грабежи и разбой. В прошлом году его осудили за фиктивную регистрацию мигрантов. Кроме того, мужчина состоял на учете у нарколога, а экспертиза выявила у него органическое расстройство личности.
